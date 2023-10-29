الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة المخرج السوري مشهور خيزران

بوابة الوفد الإلكترونية

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الاحد، المخرج السوري مشهور خيزران، ولم يتم الإعلان عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن. 

وكانت كشفت نقابة الفنانين السوريا، عن وفاة مشهور خيزران، وكتبت النقابة في منشورا عبر فيسبوك: "نقلا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ننعي اليكم.. وفاة الزميل الـفنان الـقدير مشهور خيزران.. إنا لله وإنا اليه راجعون". 

 

آخر أعمال مشهور خيزران 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان الراحل مشهور خيزران، مسلسل "الخربة" وتم عرضه عام 2011، تدور أحداثه داخل قرية (الخربة) القريبة من محافظة السويداء، حيث يسلط العمل الضوء على حياة عائلتان تعيشان في القرية ضمن إطار كوميدي.

مسلسل الخربة، إخراج الليث حجو، بطولة دريد لحام، رشيد عساف، أحمد الأحد، نضال سيجري، ممدوح الأطرش وتاليف ممدوح حمادة.

وكان قدم الراحل مشهور خيزران، عدد من أشهر الأعمال العربية، من أبرزها مسلسل خالد بن الوليد لـ الفنان باسم ياخور، وأيضا: مسلسل فلوب صغيرة، الخربة، انتقام الزباء، الحجاج، حوش المصاطب، وغيرها. 

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