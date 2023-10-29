تشكيل الأهلي الرسمي في مواجهة صن داونز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.



وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وقبل تحرك الفريق الأحمر إلى ملعب اللقاء عقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة فنية في الثانية عشرة والنصف ظهرا واستمرت لمدة نصف ساعة، تحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وخاض الأحمر مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.