سنورس تكرم رئيس المدينة لبلوغه سن التقاعد

كرمت القوى السياسية والشعبية من أبناء مركز سنورس بالفيوم، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بمناسبة بلوغه سن التقاعد في احتفالية كبرى حضرها حشد كبير من القيادات الطبيعية من أهالي مدينة سنورس، وعدد كبير من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمركز.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم القى جمال العوامى القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية الجديد بكلمة رحب خلالها بالحضور وأثنى على أداء الرئيس السابق مشيراً إلى جهوده الكبيرة في ضبط منظومة العمل الجماعي وتعظيم روح الفريق الواحد.

و القى الشيخ ياسر إسماعيل مدير إدارة الأوقاف، كلمة رحب خلالها بالضيوف، مناشدا الحضور بالإخلاص في العمل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن، وقال إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس حققت خلال السنوات الماضية، طفرات كبيرة في مختلف القطاعات من حيث النظافة والالتزام والانضباط، مطالباً بالسير على نفس الدرب لخدمة أهالي المركز والحفاظ على المكاسب التي تحققت من أعمال تطوير ونظافة.

يوم الوفاء..

حضر الاحتفال، خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ونائبيه فوزي عيد، محمد موسى وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ونوابه ناجى سعد إبراهيم، وشيرين محمد، محمد فتحي امام، وهانى رجب فؤاد نائب يوسف الصديق، ورجب سلطان سكرتير الوحدة، ومحمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، والدكتور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، والمهندس سامي كامل غالى رئيس قطاع المياه لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمود عمر مدير مكتب الأخبار، والعمدة وائل صاوي، والمحاسب خالد الجندي مدير الحسابات بالوحدة المحلية، ومصطفى مبروك.

كما شارك في حفل التكريم الدكتور عثمان متولى، والدكتور الفونس جرجس بباوى استشاري الباطنة، والأب موسى يوحنا راعى كنيسة سنورس، و مينا جرجس الغنام، ورمضان السعدني، و سلوى عبد التواب، والدكتور أحمد برعي عن حزب الوفد، وأحمد السيد و حسن دبور و احمد السنى و أشرف حسوبة.

في ختام الاحتفال، أشاد رئيس مدينة سنورس بهذه الروح الطيبة وقدم الشكر للضيوف وأهالى المركز.

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