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الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال في هجومها الغاشم على غزة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

كشف اللواء هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن الدعم الذي يحصل عليه الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، مؤكدًا أنه يحصل على دعم أمريكي غير محدود.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن الدعم الأمريكي يتمثل في مد الاحتلال بالخبرات العسكرية، وتقديم الاستشارات العسكرية ودعم المعلومات عبر إمكانيات الاستطلاع الأمريكية الهائلة.

جسر جوي بين أمريكا وإسرائيل

وأشار إلى وجود جسر جوي بواقع أكثر من 50 طائرة نقل عسكرية أمريكية حتى الآن تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل، موضحًا أن الدعم يخالف ما تدعيه الولايات المتحدثة بشأن قيامها على العدل والحق والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد أنه بالنسبة لحاملة الطائرات، فإن الأهداف الأمريكية أصبحت في مرمى الجماعات المسلحة بسوريا والعراق، وفي حالة اتساع الصراع سيجري استهدافها، لذلك فإن حاملة الطائرات تستهدف دعم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. 

يدرس الرئيس الأمريكي تقديم مساعدات "ضخمة" بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل، وذلك ضمن طلب إنفاق إضافي سيُرسله "بايدن" إلى الكونجرس بحلول يوم الجمعة المُقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو "بايدن" الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون إضافي للإنفاق بسرعة، حيث يهدف إلى مواصلة دعم أوكرانيا في ردها على العمليات العسكرية الروسية، مع مُعالجة التوترات الُمتصاعدة في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل.

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