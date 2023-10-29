بيتاجروا في المُخدرات.. ملابسات القبض على متهمين بغسـل 55 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 4 متهمين لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهممعلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 55 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة سيدة وابنها جراء الصعق الكهربائى في المنزل.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة سيدة وابنها بصعق كهربائي داخل منزلهما في الهرم.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان تفاصيل وقوع الحادث وما بها من إصابات.

وكانت قد فارقت سيدة وابنها الحياة على إثر تعرضهما لصعق كهربائي داخل منزلهما في منطقة كفر الجبل بالهرم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

وتلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بمصرع أم وابنها داخل منزلهما في منطقة كفر الجبل بالهرم، وعلى الفور انتقل رجال الامن إلى مكان الواقعة لكشف التفاصيل الكاملة للحادث.

وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثتين احداهما لسيدة أربعينية والأخرى لمراهق يبلغ عمره 15 عامًا، وتبين تعرضهما لصعق كهربائي.

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى الهرم، وإيداعهما في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتحرر المحضر بالواقعة.

