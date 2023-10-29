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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

Matthew Perry| مشهد الوداع الأخير من والديه.. صورة

Matthew Perry
Matthew Perry

وصل والدي الراحل Matthew Perry إلى منزله الذي شهد مكان وفاته، ليلقوا عليه نظرة الوداع استعدادًا لمراسم الجنازة مع الأهل والأصدقاء.

 

تصدر Matthew Perry محركات البحث المختلفة وعناوين الأخبار في مختلف المواقع، بعد وفاته المفاجئة غرقا في حمام السباحة الخاص به في منزله بلوس أنجلوس عن عمر ناهز الـ 54 عامًا.

ملامح الصدمة والذهول على والدي Matthew Perry

نبذة عن Matthew Perry

كان من أشهر أدوار Matthew Perry في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه على عشرة مواسم بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه البطولة جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

 

وُلد بيري في ولاية ماساتشوستس في 19 أغسطس 1969، عندما كان عمره 15 عامًا، انتقل بيري من أوتاوا إلى لوس أنجلوس لمتابعة التمثيل، وارتاد مدرسة باكلي في شيرمان أوكس، وتخرج عام 1987. تابع في مجال كوميديا الارتجال ضمن لوس أنجلوس في شيرمان أوكس خلال دراسته الثانوية.

حقق فريندز نجاحًا هائلًا، ونال بيري وزملاؤه المشاركون شهرة واسعة بين مشاهدي التلفزيون. حصل من خلال هذا البرنامج على ترشيح لجائزة إيمي عام 2002 كأفضل ممثل بارز في مسلسل كوميدي، إلى جانب مات لوبلانك

 

 

 

 

 

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