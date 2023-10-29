إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بالمنشاة

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة مزارع بكدمة بالرأس وأشتباه نزيف بالمخ طرف أول وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وإصابة عامل زراعي بكدمة بالرأس ونجل عمه بكدمة باليد اليسرى طرف ثان وجرى نقلهما لمستشفى المنشاه المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "فارس . م . ا . ح" 24 سنة مزارع مصاباً بكدمة بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "محمد . ا . ا . أ" 18 سنة عامل زراعي مصاباً بكدمة بالرأس ونجل عمه "أبو المعارف . ا . ا . أ" 19 سنة عامل زراعي مصاباً بكدمة باليد اليسرى الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "عصا شوم " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطة بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



