وفاة عامل في حادث اصطدام سيارة نقل بتروسيكل بدار السلام

شهد طريق فرعي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بتروسيكل حال خروجه من أحد الشوارع الجانبية نتج عنه وفاة عامل كان يقود التروسيكل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي ورفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى على طريق فرعي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "أحمد . ظ . م . س" 31 سنة سائق ومقيم بمحافظة الدقهلية إصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة "رمضان . م . ا . ح" 47 سنة عامل ومقيم بناحية دائرة المركز حال خروج الأخير من أحد الشوارع الجانيه للطريق محل الحادث .

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل المذكور متأثراً بإصابته بنزيف داخلي بالبطن وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .





وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي "منصور . م . ا . ح" 66 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية

بمضمون ما سبق وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .