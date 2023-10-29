وزير الشباب والرياضة يُهنئ محمد طاهر زيادة لنتائجه بالبطولة العالمية لقفز الموانع بالسعودية

وسط مشاركة أفضل فرسان العالم..

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة البطل محمد طاهر زيادة لحصوله على المركز الرابع في نهائي البطولة العالمية بالجائزة الكبرى لقفز الموانع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وتخطيه أبطال العالم في الفروسية.



وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية فيما يخص تهيئة المناخ المناسب لأبطال مصر، وتوفير كل احتياجاتهم الفنية والتدريبية لتقديم الأداء المشرف في شتى البطولات، وإحراز ألقابها في ضوء الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في جميع الألعاب في ضوء دعم القيادة السياسية.

أشاد "صبحي" بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق وسط مشاركة أفضل فرسان العالم في أقوى البطولات، وحصل به على هذه النتيجة المميزة والتي تعتبر أفضل النتائج التي حصل عليه الفرسان المصريين.

هذا وقد تنافس محمد زيادة مع أفضل ٤٢ فارس على مستوى العالم واستطاع ان يجتاز المرحلة والجولة الأولى بدون أي نقط جزاء، ووصل للجولة الأخيرة مع ٧ فرسان أخرون بإجمالي عدد ٨ فرسان، واشتدت المنافسة بينهم واستطاع فارسنا المصري الحصول على المركز الرابع في تلك البطولة والتي تعتبر من أكبر وأصعب البطولات على مستوى العالم في بطولة الفروسية وتجاوزت الارتفاعات فيها إلى ١٦٠ سم، بالأضافة إلى الصعوبات الفنية المتواجدة في تلك البطولة.

هذا وقد تفوق فارسنا المصري الوطني وتخطي أفضل فرسان العالم ومنهم "بن ماهر البريطاني المصنف الثالث على العالم والحاصل على الميدالية الذهب بأولمبياد طوكيو، والهولندي مايكل فاندرفلون الفارس الأولمبي وبطل أوروبا، والسويدي هنزيل ايكرمان بطل العالم السابق، دافيدويل الألماني ومدرب المنتخب السعودي في للفروسية، وبطل العالم وأفضل فرسانها أسطورة الفروسية كريستيان المان"، بالاضافة لتفوقة على كل فرسان السعودية على أرضهم الحاصلين في الشهر الماضي على بطولة الفرق والفردي في الدورة الأسيوية للألعاب الرياضية.

