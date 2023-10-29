طب فاقوس توجه قوافل طبية متكاملة إلى قرى شمال الشرقية

أطلقت كلية الطب البشري بفاقوس، مبادرة سلسلة قوافل الخير، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "تحيا مصر" وذلك إيمانا برسالتها نحو المجتمع، وفى سبيل الاهتمام بصحة مواطني الشرقية.

حيث وجهت الكلية قافلة طبية إلى قرية عرب درويش بفاقوس ، ضمت ١٤ تخصصا طبيا.وتم الكشف على عدد ١٣٥٠ حالة، كما تم إجراء التحاليل الطبية والأشعة التلفزيونية للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى حجز ٧ حالات لإجراء عمليات جراحية مجانية يقوم بها الدكتور محمد نافع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور وليد عبد الفتاح إسماعيل عميد كلية الطب البشرى بفاقوس، وذلك بالتعاون مع جمعية سفراء الخير ويمثلها دينا جمال، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، ويمثلها الدكتور أحمد يحي عطية، وبمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وأطباء من جميع التخصصات.