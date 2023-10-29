أحمد عز: مصر مؤهله أكثر من أي وقت مضى للاستثمارات الحقيقية

لا توجد دوله فى شمال او جنوب المتوسط تمتلك فائض من الطاقه كمصر

أكد المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة عز للصلب أن مصر مؤهله من أى وقت مضى لضخ أو إستقبال الإستثمارات الصناعيه الحقيقيه اللازمه للصناعه . كما أكد انه لا توجد.دوله فى شمال او جنوب المتوسط فيها هذا الكم الهائل من فائض الطاقه رغم أن كميات الغاز الطبيعى ليست بالقدر الكافى .

وأوضح المهندس أحمد عز خلال كلمته فى الجلسه الأولى لقمة الصلب العربى رقم 16 والتى تستضيفها القاهره وأفتتحت أعمالها صباح اليوم ان متوسط إستهلاك الفرد فى الوطن العربى لا يزال ضئيلا مقارنةً بالإستهلاك فى دول اوروبا الصناعيه حيث لا يتعدى إستهلاك الفرد فى العالم العربى 110 كيلو سنويا ،مقابل 480 ،490 كيلو فى العالم المتقدم . كما أوضح أن إنتاج الصلب العربى لا يشكل سوى 2% من جملة الإنتاج العربى ،رغم أن عدد السكان فى الوطن العربى يشكل 7% من جملة السكان عالميا ، وتصل مساهمة العالم العربى فى الإقتصاد العالمى تقترب من 4 % ، ورغم هذه المؤشرات والأرقام لا يوجد نموذج تنمية واحد إلا ويكون مرتبطا بصناعة الصلب ،وهناك فرصا كبيره وضخمه للإستثمار فى صناعة الصلب على مستوى كل الوطن العربى .

وأشار المهندس أحمد عز انه على الرغم من التحديات والمنافسه العالميه الكبيره إلا أن الوطن العربى شهد طفره كبيره فى صناعة الصلب العربيه سواء فى السعوديه ،أو المغرب ،أو قطر ،أو الإمارات، أو ليبيا وكل البلدان العربيه تقريبا .

كان رئيس مجموعة العز للصلب قد قدم شرحا مختصرا لتاريخ صناعة الصلب فى مصر عندما سجل الجيولوجى المصرى ابن أسوان لبيب نسيم فى ثلاثينيات القرن الماضى اول إكتشاف لخامات المناجم ،وتلا ذلك إنشاء ثلاث مصانع كبيره هى بالترتيب ، شركة النحاس المصريه عام 1935 ، ثم شركة الدلتا عام 1947 ، ثم شركة الأهليه أو أبو زعبل عام 1948 ،ثم جاء بعدهم شركات مصريه كبيره مثل السويس ،بشاى ،المراكبى ،الجارحى، العشرى ،وتصل الطاقات الإنتاجيه لنحو 7 مصانع مصريه متكامله من الصلب الخام إلى 16 مليون طن ،وتذيد إستثماراتها عن 10مليارات دولار ويعمل بها 30 الف عامل يذيدون عاما بعد الآخر .