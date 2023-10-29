النيابة تحيل طبيب تخدير وآخرين إلى محكمة الجنايات لهذا السبب

أحالت نيابة القاهرة الجديدة طبيب تخدير وآخرين صاحبي شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية وأخصائي تسويق، بتهمة الحفر بحثا عن الآثار بـ التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "وجيه. ع"، طبيب تخدير، "أحمد. ع"، صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية، "صالح. ع"، أخصائي تسويق.

وكشف التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث أجريا عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وأضافت التحقيقات أنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.

كما أضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتمت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن "مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.