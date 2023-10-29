تفاصيل.. مصرع وإصابة 9 في انهيار منزل بسوهاج

شهد نجع جمعة بقرية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة ومأهول بالسكان نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتمكنت قوات الإنقاذ البري والحماية المدنية من انتشال المصابين والجثامين من تحت الأنقاض وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفتي سوهاج التعليمي وطهطا العام والمصابين للمستشفى الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وكان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بانهيار منزل بنجع جمعة بقرية جزيرة شندويل دائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة ومأهول بالسكان.

وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، وانتشال ضحايا الحادث، حيث أسفر عن إصابة كل من الأطفال: "ي . م" 15 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"ج . م" 9 سنوات، ، و"م . م" 18 شهرًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة بالعين اليمنى، وم . ج. ك 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.





ووفاة كلا من: "هـ . م" 30 سنة، و"ج . م" 15 سنة، و"م . م" 18 شهرًا، و"ج . م" 7 سنوات، وجرى نقل الجثامين لمستشفتي طهطا العام وسوهاج التعليمي.

وانتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لموقع الحادث، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، للتفقد ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.





ووجه محافظ الإقليم، بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين ضحايا الانهيار، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر المتضررة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج التعليمي.





ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة للمتضررين من الحادث، فضلا عن الإعانات المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي في مثل تلك الحالات، والمقررة بـ 50 ألف جنيه لحالة رب الأسرة المتوفي، و25 ألف جنيه للمتوفي أحد أفراد الأسرة، و1000 جنيه لحالة الإصابة ممن أمضى 24 ساعة بالمستشفى، و 2000 جنيه لمن أمضى 7 أيام بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم تعويض بقيمة 50% عن إجمالي الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، فضلا عن تقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية، وبطاطين، واحتياجات الأسر المتضررة، مع تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.