رفع الإشغالات من حرم الطريق العام بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، تنظيم الحملات المكبرة لإزارة ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام، لتيسير حركة مرور المركبات والمواطنين، وخلق مظهر حضاري.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية وإزالة كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، والتصدى لكافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار برئاسة المهندس عمادحسن عبدالعزيز، حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات، والتى تعيق الحركة، حيث شملت الحملات، (شارع الحرية – شارع العاشر من رمضان- طريق نزلة الدليل)، و أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال للطريق العام، و111 إزالة إدارية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور، والحفاظ على حرم الطريق العام.