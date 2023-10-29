محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام ومركز إسعاف زفتى

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. جاء ذلك بحضور الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية والاستاذ ابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى زفتي العام حيث قام المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفى منها قسم الحروق و قسم الحضانات "المبتسرين" واستمع الي شرح تفصيلي لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم ، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة و الغسيل الكلوي فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالاضافة الى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

حيث قام بتفقد بعض عيادات الاستقبال، والتقى ببعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات، والتي تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تابع سير العمل بمختلف الأقسام واستمع إلى بعض طلبات المواطنين، موجهاً بسرعة الاستجابة لها، واطمأن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ثم اطمأن على سير العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى، والتي تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين ، كما اطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها.



وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بزفتى والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.