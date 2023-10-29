المشدد 7 سنوات لربة منزل حاولت إدخال مخدرات لزوجها المسجون

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب ، بمعاقبة المتهمة " ا.ش.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا ، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه عما أسند إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، والزمتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها ، إحراز مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي الغير مصرح بها .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 34180 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت النيابة، إخطارا يفيد بضبط المتهمة أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لزوجها المحبوس.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء القيام بمتابعة دخول الزيارات للمسجونين وبتفتيش المأكولات إدريا بحوزة المتهمة " ا.ش.ا" ربة منزل، أثناء زيارتها لزوجها المحبوس على ذمة قضية جنايات تابعة لقسم أول المنتزه، عثر بداخل تلك المأكولات على عدد 100 قرص مخدر تبين أنهم لعقار البنزهسكول، وقطعة حشيش مخدر فتم ضبطها، بمواجهتها أقرت بإحراز المواد المخدرة المضبوطه بقصد إدخالها لزوجها المحبوس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة .