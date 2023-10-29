ننشر أقوال المتهم بالاتجار بالمخدرات بعين شمس

حصلت "بوابة الوفد" على أقوال المتهم بحيازة 2 كيلو فودو بعين شمس أمام جهات التحقيق المختصة بعين شمس بامتلاكه وقال أن المضبوطات كانت بقصد ترويجها على عملاءه بدائرة القسم، وذلك بغرض التربح والكسب غير المشروع، مشيرا إلى مروره بضائقة مالية دفعته للاتجار فى المواد المخدرة.

وأمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم بحيازته ٢ كيلو من مخدر الفودو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (18 عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عدد قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج، وضبط (12 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عدد 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وضبط(عدد 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، فضلاً عن ضبط (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز

شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وضبط (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.