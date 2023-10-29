أحمد الوكيل: ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات أجنبية للشركات المحلية

أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بحرص الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال على الإقبال على المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر ويب ساميت Web summit، خصوصا وأن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

أشار الوكيل إلى أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني وبما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030 لتذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في شركاتنا المحلية.

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن أسماء الشركات الـ 33 المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر “ويب ساميت" Web summit المقرر إقامته في لشبونة - البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل.

تضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة.

تعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على دعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة، بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

وتأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة "إيتيدا" حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصري بصفة رسمية.