33 شركة مصرية ناشئة تشارك في قمة ويب ساميت بالبرتغال

برعاية إيتيدا

10/29/2023 11:51:03 AM

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن أسماء الشركات الـ 33 المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر “ويب ساميت" Web summit المقرر إقامته في لشبونة - البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة.

تعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على دعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

وتأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة "إيتيدا" حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصري بصفة رسمية.

وتضم قائمة العارضين كل من:

Synapse Analytics ، Intella ، MARSES Robotic Solutions ، Appasap ، Robota Industries ، Insala Robotics ، Stacks ، SIDEUP ( previously known as VOO ) ، Spare ، LeadsMart ، Educatly ، Bekia ، The baby garage ، Cosmos Bionics ، el-dokan ، OBM Education ، Egrobots ، Front Door ، CliniDo ، AMWAL ، PIANAT.ai بيانات ، Wfrley ، Sprints ، Awfar

وتضم قائمة الشركات الزائرة كل من: Chefaa ، MEDEX ، Swft ، Interact Labs ، Tatbeek ، Easy T for Managerial Consulting ، MazAid ، CoatConnect ، Vexls ( Tasmimak) وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب المبتكرة ورواد الأعمال.

معرض ويب ساميت يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و 1200 متحدث كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم، وتسعى الشعبة وهيئة "إيتيدا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.