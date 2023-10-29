المتهمون بإلقاء شاب من الطابق الرابع: "مش معاه فلوس يدفع"

جدد قاضى المعارضات بنيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، حبس المتهمين بإلقاء شاب يعمل فرد أمن من الطابق الرابع بمنطقة دار السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة، لأقوال المتهمين ، حيث قالوا بأنهم على خلافات مالية مع المتهم فاستدرجته المتهمة الأولى لداخل شقتها في منطقة دار السلام وهناك تم احتجازه ومطالبته برد المبلغ وبسبب عدم قدرته على الدفع تعدي عليه باقي المتهمين بالضرب.

وأضاف المتهمون أنهم عقب ذلك ألقوا جثته من شرفة العقار مما أسفر عن تكسير في كل أطراف الجسم لسقوطه من الطابق الرابع.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب يعمل فرد أمن خلال زيارته لأحد أصدقائه، وتم تحديد هوية المتهمين وهم سيدة وآخرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.