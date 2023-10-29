موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

يواصل ليفربول الاستعدادت لمواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويبحث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب في مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق على الصعيد الأوروبي والمحلي.

بينما يخشى الجهاز الفني لنوتينجهام فورست من سرعات لاعبي ليفربول خلال مواجهة اليوم، خاصة المصري محمد صلاح، والذي يقدم مستويات مميزة مع الليفر خلال الموسم الحالي.

ليفربول ونوتينجهام فورست.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام في الرابعة من عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول ونوتينجهام

تُنقل مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام فورست عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البريميرليج خلال الفترة الماضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز الـ