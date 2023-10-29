أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم، استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة وفاة عامل في منطقة التبين .

وتبين من تحقيقات النيابة أنه أثناء عمل المجني عليه تعرض لصعق كهربائي من أحد الأسلاك، وسقط جثة صريعة في الحال.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان استقبل مستشفى 15 مايو جثة شخص إثر ادعاء صعق كهربائي يدعى"عمر.س." إثر تعرضه لصعق كهربائي وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق اخر فقد لقى 4 أشخاص بينهم شقيقين مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع ميكروباص بطريق القاهرة أسوان الزراعى جنوب محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثث ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزى.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزى كلا من : عبد الله إبراهيم صالح 20 عامًا، طالب، وشقيقته حبيبة إبراهيم11 عامًا، يقيمان بمركز اهناسيا، وسليمة حسن حامد 30 عامًا، ربة منزل تقسم بمركز الفشن، فاطمه إبراهيم طه 9 أعوام.