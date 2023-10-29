بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي السوبر الإفريقي

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مرتقبة تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره صن داونز، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي السوبر الافريقي، ويحتضنها ملعب

وتقدم بوابة الوفد لمتابعيها تغطية حية للمواجهة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز، التي ستقام عصر اليوم الأحد ببطولة السوبر الافريقي.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يلعب الأهلي وصن داونز عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية 1 وbein sports 1 والرياضية المغربية وقناة SSC.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم «حسين الشحات»، بيرسي تاو، صلاح محسن «كهربا».