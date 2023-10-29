الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التقديم يبدأ اليوم.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف شركة النصر للأدوية

شركة النصر للأدوية
شركة النصر للأدوية

 أعلنت شركة النصر للكيماويات الدوائية عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف شاغرة، حيث بدأت الشركة اليوم في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الخالية بها.

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وظائف شاغرة.. اعرف الموعد والشروط ومتطلبات الوظيفة

 ويبحث العديد من الراغبين في التقديم لشغل وظائف شركة النصر عن التخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم، إضافة إلى كيفية التقديم وهو ما توضحة بوابة الوفد في سياق السطور التالية وفقًا للإعلان الصادر عن الشركة.

 

 

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة النصر:

 

أخصائيون حاصلون على مؤهل بكالوريوس صيدلة.

 

أخصائيون حاصلون على مؤهل بكالوريوس طب بيطري.

 

أخصائيون حاصلون على مؤهل بكالوريوس علوم يشترط  تخصص كيمياء.

 

مهندسون يشترط تخصصات كهرباء وميكانيكا قوى ومدني.

 

 

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف شركة النصر للكيماويات الدوائية:

 

السيرة الذاتية.

 

صورة بطاقة الرقم القومي.

 

صورة شهادة الميلاد.

 

صورة شهادة المؤهل الدراسي.

 

صورة شهادة التجنيد أو الإعفاء.

 

رقم التليفون.

 

العنوان.

 

 أوضحت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، أنه على الراغبين في تقديم طلبات الحصول على الوظائف، التقديم باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية مرفق بها المستندات المطلوبة للتقديم، وذلك بمقر الشركة الرئيسي في العنوان الكائن / الهايكستب / النزهة / القاهرة. 

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