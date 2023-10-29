راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة قوية ومثيرة تجمع مانشستر يونايتد بنظيره السيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويُفكر إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في خوض ديربي اليوم بالقوة الضاربة، وذلك من أجل تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ماجواير، ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو، أمرابط، أنتوني.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راشفورد، هويلوند.

في المقابل، يبحث مانشستر سيتي عن الانتصار على اليونايتد في عقر داره للتساوي مع أرسنال في عدد النقاط والاقتراب من توتنهام الذي ينفرد بالصدارة في الوقت الحالي، بينما يأمل اليونايتد في تحسين موقفه في ظل النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

موعد ديربي مانشستر سيتي واليونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".

تُنقل مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

التاريخ ينحاز لليونايتد أمام السيتي

ينحاز التاريخ لمانشستر يونايتد أمام السيتي، على الرغم من التفوق في السنوات الأخيرة الأخير، حيث فاز الشياطين الحمر في 77 مباراة مقابل 59 للسيتي وكتب التعادل نتيجة 53 مباراة.

بينما يتفوق السيتي على اليونايتد في السجل التهديفي بفارق طفيف، بواقع 267 هدفا مقابل 265.

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد برايتون بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي حققها مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد.

ترتيب مانشستر يونايتد والسيتي

مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.