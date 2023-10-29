تفاصيل مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المحلية (فيديو)

قال المهندس محمد عطوة، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أن المبادرة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل كمية الواردات خاصة من المنتجات الأساسية لتقليل الإعتماد على الظروف الخارجية في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري بالاضافة إلى تقليل التكلفة بالنسبة للمواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، أن مبادرة ابدأ تسعى إلى تكوين شراكات بين المصنع النحلي والأجنبي لتسهيل عملية نقل الخبرة الأجنبية إلى الداخل لتحسين جودة المنتج والبدء في إنتاج العديد من المنتجات التي لم تكن تنتج محليا من قبل.

مبادرة ابدأ وتوسيع الصناعات المحلية

وأكد أن مبادرة ابدأ لا تهتم فقط بالصناعات والمنتجات الجديدة بل تهتم أيضاً بدعم المصانع القائمة ومحاولة توسيعها وتحسين إنتاجها.

وفي سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ضمن فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى دورته الثانية.