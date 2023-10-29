جائحات جديدة تظهر قريبًا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية وعدوة للعالم بالاستعداد

لم يتعافى العالم من جائحة كورونا وتأثيراتها الجسيمة التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ويتفاجئ الجميع بحديث مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن هناك جائحات وأمراض فيروسية جديدة سيواجهها العالم في المستقبل القريب.

ودعا تيدروس أدهانوم، العالم إلى الاستعداد لمواجهة الأمراض القادمة دون ذعر أو اهمال، مضيفًا "ما يقلق العلماء حاليًا سؤال واحد : متى سيحدث هذا؟.

وتابع أدهانوم " لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي، لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاليًا ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية".

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن الجائحة المقبلة قد تكون أسوأ من "كوفيد-19"، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.

من جهة اخرى، أكد الدكتور فلاديسلاف جيمتشوجوف، أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية أن تطور الميكروبات لم ينته بعد بل هو مستمر ولن يتوقف، مشيرًا إلى أن المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) تتجه إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة.