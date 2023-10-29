موعد ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر سيتي بنظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن الفوز خلال ديربي اليوم، وذلك للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يُفكر إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحقيق الانتصار، بعد النتائج الغير مرضية التي حققها الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية.

ويبحث السيتي عن الفوز على اليونايتد في الديربي للتساوي مع أرسنال في عدد النقاط والاقتراب من توتنهام الذي ينفرد بالصدارة في الوقت الحالي، بينما يأمل اليونايتد في تحسين موقفه في ظل النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

مانشستر يونايتد والسيتي.. موعد الديربي

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد والسيتي

تُنقل مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ينحاز التاريخ لمانشستر يونايتد أمام السيتي، على الرغم من التفوق في السنوات الأخيرة الأخير، حيث فاز الشياطين الحمر في 77 مباراة مقابل 59 للسيتي وكتب التعادل نتيجة 53 مباراة.

بينما يتفوق السيتي على اليونايتد في السجل التهديفي بفارق طفيف، بواقع 267 هدفًا مقابل 265.

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد برايتون بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي حققها مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.