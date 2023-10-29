تصدير 36 ألف طن فوسفات في ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر،اليوم الأحد - أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و618 شاحنة بضائع و766 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 289 شاحنة بضائع و750 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 329 شاحنة بضائع و16 سيارة .



حيث يشهد ميناء سفاجاالبحري استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و تغادرالميناء السفينتين دليلة والحرية و السفينة GLEN PARK وعلي متنها 36000 طن فوسفات تصدير الي الصين.

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 3712 طن بضائع عامةومتنوعة و325 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة و كوين نفرتيتى وبريدج واور واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ALNAWA EXPRESS وعلى متنها 717 سيارة بوزن 1434 طن قادمة من جدة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1017 راكبا بموانيها .



وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .