ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار منجم في كازاخستان إلى 36 شخصًا

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا جراء حادث انفجار منجم "كوستينكو" في منطقة كاراجاندا وسط البلاد إلى 36 شخصا.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإاخبارية ـ أن أعمال البحث لاتزال مستمرة عن 10 أشخاص مفقودين حتى الآن.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أمس السبت أنه سيتم تحديد ملابسات الحادث وتقديم المساعدة اللازمة لأسر المصابين والقتلى، كما أعلن الأحد يوم حداد وطني على ضحايا الحادث.