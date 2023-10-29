الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار منجم في كازاخستان إلى 36 شخصًا

انفجار منجم فى كازاخستان
انفجار منجم فى كازاخستان

 

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا جراء حادث انفجار منجم "كوستينكو" في منطقة كاراجاندا وسط البلاد إلى 36 شخصا.

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وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإاخبارية ـ أن أعمال البحث لاتزال مستمرة عن 10 أشخاص مفقودين حتى الآن.

 

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أمس السبت أنه سيتم تحديد ملابسات الحادث وتقديم المساعدة اللازمة لأسر المصابين والقتلى، كما أعلن الأحد يوم حداد وطني على ضحايا الحادث.

 

 

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