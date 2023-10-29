درجة الحرارة في الفيوم 32 درجة مئوية وزحام في الحركة المرورية

تشهد محافظة الفيوم اليوم الاحد طقس حار و درجة الحرارة، وتسجل 32 درجة مئوية وبنفس الدرجة غدا الاثنين ويوم الثلاثاء 31 درجة مئوية، وتستمر بنفس المعدل الاربعاء والخميس القادمين و تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 19 و22 درجة وقد سطعت الشمس منذ صباح اليوم .

على جانب اخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم زحاما فى اول ايام العمل الاسبوعى فى اغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة.

بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى بسبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من امام البنك الاهلى حتى كلية طب اسنان بسبب اعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحروالتى لازالت مستمرة من حوالى شهرين .

كما يشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحاما مروريا وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبد الناصر المتجهة الى القاهرة او شارع النبوى المهندس المؤدى الى قرية دمو وطريق القاهرة- اسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصد ر زحاما فى الحركة المرورية .

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون" دكها" وترك ذلك للسيارات ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.