إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات مع المقاومة في غزة

أصيب ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الأحد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ23، واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب مئات آخرين، اليوم الأحد.

وأفادت مصادر في قطاع غزة باستشهاد العشرات وإصابة آخرين في مخيم "الشاطئ" غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي "تل الهوا" غرب غزة مُكونًا من 6 طوابق ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى.

الطائرات الإسرائيلية قصفت 110 منازل في مخيم "جباليا"

وقصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم "جباليا"، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدًا على الأقل وإصابة آخرين.

ودمرت الطائرات الحربية مُربعًا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما أدى لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.