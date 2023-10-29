استقرار اسعار الخضر والفاكهة اليوم الاحد فى الفيوم

تنشر “ بوابة الوفد الالكترونية” اسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم، اليوم الأحد، وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى قرىتى الشواشنة وسرسنا وفى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى، وكان سعر البرتقال فى الاسواق 10 جنيه للكيلو بينما التفاح الامريكى ب 50 جنيه و سعر كيلو الخيار8 جنيه و الرمان 10 جنيه وتراوح سعر كيلو الموز بين 15 و20 جنيه والاناناس ب 10 جنيه.

وتراوحت اسعار الطماطم فى الفيوم الكيلو 15 جنيه و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 15 جنيه والباذنجان الابيض الكيلو بـ 5 جنيه والاسود ب 4 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيه وسعر البصل 25 جنيه والتين الرمادى ب 15 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 15 والبناتى ب 12 جنيه والاحمر ب20 جنيه للكيلو واختفت المانجو من الاسواق وانخفض سعر الجوافة الى 8 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب15 جنيه و"الاته" بـ 6 جنيه للكيلو .

أما سعر كيلو البطاطس 15 جنيه والبطاطا ب 5 جنيه والملوخية 7جنيه وسعر كيلوالكوسة 10 جنيه والبامية ب40 جنيه والجزر ب 20 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 3 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة والتوم "الشرش " ب 3 جنيه و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 1 و2 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه وكيلو ورق العنب ب 80 جنيه .

الفراخ البيضاء ب 77 جنيه ..

و استمرت اسعار الفراخ البيضاء 77 جنيه فى محال الفراخ والفراخ البلدى ب112 والبانية ب 165 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 30 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 260 الى 320 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 250 الى 300 جنيه للكيلو .

وجدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .