الهيئة العامة للطرق والكباري تعلن انتظام حركة سير المركبات بطريق سفاجا /قنا

طريق سفاجا قنا .. أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن انتظام حركة سير المركبات بدءا من الساعة ٦.٣٠ صباحا بطريق سفاجا /قنا بالكامل في الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التي ادت إلى غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) في المسافة من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في الاتجاهين في هذه المسافة.

كما تقوم الهيئة حاليا باستكمال اصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتي لا تؤثر على حركة المرور به.

طريق سفاجا قنا

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري امس في بيان لها، أنه في تمام الساعة ١٨٠٠ حدث سيل عند كم ٨٥ بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين .

أشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا).

وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين .

كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.