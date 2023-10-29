موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فرق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، اليوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

يدخل فريق الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر على أمل العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون على أرضه.

على الجانب الأخر يتسلح فريق صن داونز بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في مواجهة اليوم، والاقتراب خطوة من بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل معه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات ON Time Sports وbeIN Sports HD وAD SPORTS 1 وSSC HD وArryadia SD/HD بصوت المعلق سفيان رشيدي.