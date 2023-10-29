مدرب إنبي لـ أوسوريو: الواقعية مطلوبة في كرة القدم

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي إن فريقه كان موفقا على المرمى في مواجهة الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وقال تامر مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا موفقين أمام المرمى وأظهرنا ردة فعل مميزة أمامم الزمالك في الشوط الثاني".

وأوضح تامر مصطفى أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام الزمالك والتقليل من سرعة اللقاء عند فقدان الكرة.

تامر مصطفى: الواقعية مطلوبة في كرة القدم

وتابع: "الزمالك لا يكون في أفضل حالاته خلال التحولات الدفاعية مع أوسوريو وفقًا لطريقة لعبه، أوسوريو مدرب محترم ورأيي فيه لن يتغير، هو مدرب كبير ومختلف ويحاول فعل شيء مختلف وأراه مديرا فنيا جيد ولكن الواقعية مطلوبة في كرة القدم.