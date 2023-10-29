أحمد حسن يطالب برحيل أوسوريو عن الزمالك

طالب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، برحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن فريق الزمالك بعد النتائج الأخيرة.

ويسير الزمالك بخطى متذبذبة في الدوري المصري حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسارة واحدة كانت أمام إنبي في الجولة الماضية.

وقال أحمد حسن إن أفكار أوسوريو غير واقعية ويقوم بتوظيف اللاعبين في غير مراكزهم.

وقال حسن خلال تصريحات تلفزيونية “ إذا كنت صاحب قرار في الزمالك قولا واحدا لا بد من رحيل أوسوريو ”.

وأضاف "الزمالك يمتلك لاعبين جيدين لكنه لم يكن في أفضل حالاته أمام إنبي، لا أتوقع أن يكون بديل أوسوريو مدرب مصري وأرى أن مجلس الإدارة سوف يميل إلى المدرب الأجنبي".

وعن الخيار الأفضل حال رحيل أوسوريو أوضح أحمد حسن "من وجهة نظري موسيماني هو مدرب على دراية كاملة بالكرة المصرية وسوف يكون خيارا جيدا".