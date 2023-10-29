محمد طاهر زيادة يتألق في الدوري العالمي للفروسية بمشاركة نجوم العالم

نجح محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية تألقه في مشاركته بالبطولات العالمية بعد تحقيق المركز الرابع Final Global Champions Tour ....Riyadh 2023 للفروسية الذي أقيم بالسعودية بمشاركة أفضل الفرسان المصنفين في العالم

وشهدت البطولة التي أقيمت في السعودية مشاركة أفضل اللاعبين في العالم حيث أن نتائج البطولة تدخل ضمن التصنيف العالمي الذي يدخل في حسابات التأهل لأولمبياد باريس 2024

وتألق محمد طاهر زيادة في تصفيات الدوري العالمي في السعودية ونجح في التأهل للنهائي الذي يشهد تواجد أفضل ثمانية فرسان حيث تواجد الفارس المصري محمد طاهر زيادة ضمنهم ليحقق المركز الرابع بعد أداء مميز ومنافسة شرسة في الجولة النهائية

وتساهم نتيجة المشاركة في الدوري العالمي بالسعودية أحد البطولات المصنفه في تقدم ترتيب محمد طاهر زيادة العالمي خلال الفترة الحالية