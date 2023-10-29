بالأسماء … ننشر حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية بالمنيا

صدق اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، علي حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية بالمراكز التسع شمال وجنوب المحافظة ، وذلك من اجل حسن سير العملية التعليمية ، وتنفيذا للوائح والقوانين المنظمة.

وشملت حركة التغييرات ، حمادة عبد الجواد مديرا لتعليم العدوة ، وحسين صادق مديرا لتعليم ممركز ومدينة مغاغة ، ومحمد سليمان مديرا لتعليم مركز ومدينة بني مزار ، وحسين صلاح مديرا لتعليم مركز ومدينة مطاي ، و دكتور بهاء حسن مديرا لتعليم مركز ومدينة سمالوط ، و دكتور علي عبد السلام مديرا لتعليم المنيا ، ومحمد عبادة مديرا لتعليم مركز ومدينة ابو قرقاص ، ومحمد عبد السميع مديرا لتعليم مركز ومدينة ملوي ، وحسام عبد العزيز مديرا لتعليم مركز ومدينة دير مواس.