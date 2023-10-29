الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بالأسماء … ننشر حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

 صدق اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، علي حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية بالمراكز التسع شمال وجنوب المحافظة ، وذلك من اجل حسن سير العملية التعليمية ، وتنفيذا للوائح والقوانين المنظمة. 

 

 

وشملت حركة التغييرات ، حمادة عبد الجواد مديرا لتعليم العدوة ، وحسين صادق مديرا لتعليم ممركز ومدينة مغاغة ، ومحمد سليمان مديرا لتعليم مركز ومدينة بني مزار ، وحسين صلاح مديرا لتعليم مركز ومدينة مطاي ، و دكتور  بهاء حسن مديرا لتعليم مركز ومدينة سمالوط ، و دكتور علي عبد السلام   مديرا لتعليم المنيا ، ومحمد عبادة مديرا لتعليم مركز ومدينة  ابو قرقاص ، ومحمد عبد السميع مديرا لتعليم مركز ومدينة  ملوي ، وحسام عبد العزيز مديرا لتعليم مركز ومدينة دير مواس.

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