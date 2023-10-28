نصائح بسيطة للحفاظ على الأوعية الدموية وحماية القلب

أوصى طبيب مختص بعدة نصائح للحفاظ على الأوعية الدموية السليمة، لافتًا أن محدودية الحركة هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أضاف الطبيب أنه لابد من التحرك بشكل دائم من أجل الصحة، ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا، ويجب أن يكون هذا نشاطًا بدنيًا، ويمكنك ممارسة أي تمرين بدني لمدة نصف ساعة كل يوم، على الأقل القرفصاء والانحناءات.

ويرى الطبيب أنه من الضروري الحد من كمية الملح المستهلكة في الطعام، مشيرًا إلى إنه يجب على جميع الأشخاص تقريبًا تناول كميات أقل من الملح، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ونصيحة أخرى من الخبراء، بدلاً من الملح العادي على شكل كلور الصوديوم، من الأفضل تناول خليط ملح من كلور الصوديوم ممزوجاً بكلور البوتاسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، للحفاظ على الأوعية الدموية السليمة، حث الطبيب على الإقلاع عدم التدخين، واتباع نظام الصيام المتقطع.