طارق فهمي: العدوان على غزة مخططات إسرائيلية قديمة ودخلت مرحلة نفي الأخر

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على غزة، مشددًا على أن ما يحدث في غزة مخططات إسرائيلية قديمة ولكنها دخلت مرحلة نفي الأخر، وتمارس سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربي، مشددًا على أنهم من المهم أن يتم ترجمة القرار العربي والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أصوات 120 دولة ولا يجب أن يكون التعامل بأنصاف الحلول.

وتابع: "المجتمع الصهيوني يريد مشروع صهيوني جديد، إذ أنهم يرون أنهم دولة منبوذة وتحتل أرض.. يريدون مشروع صهيوني جديد لبقاء إسرائيل لـ100 عام"، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت.

وأشار إلى أن هناك تيارات صهيونية تنكر حق إسرائيل في وجود بالإقليم وأن هذا ضد التوراة، مشددًا على أن إسرائيل دولة وفي ارض الإقليم يرون أنه يستحق المراجعة، موضحًا أن المجتمع الإسرائيلي أخر 10 سنوات بدا يتحدث عن إسرائيل الدينية والعسكرية، والدينية هي التي تدير من خلف الستار ويمنحون القرار للدولة السياسية.

وشدد على أن هناك تظاهر في إسرائيل منذ 41 أسبوع، والتي كشفت أن المجتمع في حالة من الانقسام والانكسار، مؤكدًا أن الجيل العسكري لم يختبر في مواجهات منذ الحرب مع مصر، ويريدون يثبتوا مجدهم الآن، حيث إنهم يروا أن حربهم ضد الميلشيات في الفترات الماضية ليس حرب ويريدون أثبات مجدهم في حرب غزة، متابعًا: "غزة ترمومتر الاستقرار في الإقليم".