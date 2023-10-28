السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: ممثلو حماس وعدوا بإطلاق سراح ثمانية رهائن روس

حماس
حماس

أعلن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أن ممثلي حركة حماس وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عن ثمانية رهائن روس.

 

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حماس تعلن شروطها لإطلاق سراح الرهائن

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أهالي المحتجزين لدى "حماس" يهددون جكومة الاحتلال بالتصعيد

وقال بوغدانوف لوكالة "تاس": "قدمنا خلال اللقاء في موسكو قائمة بأسماء ثمانية أشخاص، رهائن روس. وعدونا بالاستجابة والمساعدة في العثور عليهم واتخاذ التدابير الآيلة إلى إطلاق سراحهم"، وفقًأ لموقع روسيا اليوم الإخباري.

بينما أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بإيجابية أكبر مراعاة لطبيعة العلاقة مع موسكو.

وقال أبو مرزوق إن "دعوة قيادة الحركة لزيارة موسكو رسالة للعالم كله بأن روسيا تعتبر "حماس" حركة تحرر وطني وليس حركة إرهابية"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنصف مشكورا حركة "حماس" ونضال الشعب الفلسطيني وحماها سياسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وكان ممثلو حركة حماس الفلسطينية قد قاموا بزيارة إلى موسكو، حيث التقوا مع بوغدانوف. وبحث الجانب الروسي، من ضمن موضوعات أخرى، مسألة إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

 

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