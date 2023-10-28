جرعة مخدرات وندالة صديق.. لغز العثور على جثة داخل جوال ببولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من جثة زميله إثر تناوله جرعة مخدرات داخل جوال في بولاق الدكرور.



واعترف المتهم بالتخلص من جثة صديقه، أنه ليلة الواقعة كان المتهم والضحية يتعاطيان المواد المخدرة، وأثناء ذلك تعاطى الضحية جرعة زائدة، فارق على إثرها الحياة، فقرر التخلص منه، بوضعه داخل جوال، وألقاها بجوار المزلقان

وكشفت التحقيقات، أن الجثة ترتدي ملابسها كاملة، وعثر عليه داخل جوال مقتولا، بجوار صندوق قمامة.

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه مقتول داخل جوال

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة.

التحقيق مع 6 متهمين اعتدوا على الطلبة في حفل فيلا المنصورية

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع 6 متهمين اشتركوا في الاعتداء على طلبة حفل المنصورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي:

- بتاريخ (26) الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

- بإجراء التحريات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

- وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

- كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.



- تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجارٍ ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.



- وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.