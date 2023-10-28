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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأحد.. الأرصاد الجوية تكشف

امطار وشبورة
امطار وشبورة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية، إذ أنه من المتوقع ان يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون طقس لطيف في أول الليل ويكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة:

  • شبورة مائية صباحًا

من المتوقع أن يكون تكوين للشبورة المائية في الصباح والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تصل الشبورة إلى حد الضباب على بعض المناطق.

  • هطول أمطار

أشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك هطول للامطار الخفيفية إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وقد تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

  • نشاط الرياح

من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية، والتي قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 

بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية
بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية

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