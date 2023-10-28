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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد ٦ سنوات لإتهامه بالإتجار في المخدرات بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبة محكمة جنايات سوهاج، بائع، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بدائرة قسم أول سوهاج.


تعود أحداث الواقعة لشهر مايو لعام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم " ه،ع" 35 عاما تهمة إحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين  بقصد الإتجار، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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