تعليق هاري كين بعد تسجيله أول هاتريك مع بايرن ميونخ

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن سعادته بعد تسجيله أول هاتريك له مع بايرن ميونخ الألماني.

وسجل هاري كين ثلاثة أهداف في فوز بايرن ميونخ على دارمشتات بثمانية أهداف دون رد، في إطار منافسات الدوري الألماني.

قال هاري كين في تصريحات عقب المباراة " تسجيل (هاتريك) هو دائمًا شعور رائع بالنسبة للمهاجم ولكني أشكر زملائي الذين خلقوا لي العديد من الفرص، بالطبع هذه الكرة لها مكانة خاصة عندي".

أوضح:"لا يزال لدينا طريق طويل حتى نهاية الموسم، لكنني بالطبع أراقب دائما ما يقدمه توتنهام في إنجلترا".

وواصل "سأحتفظ بكرة الهاتريك بالتأكيد، لكن يجب أن أجد منزلا أولاً في ميونيخ, ولكن سوف أحتفظ بها في مكان جميل بالفندق".

وأتم تصريحاته " الجميع في بايرن ميونخ سعيد بعودة مانويل نوير، إنه يمنحنا أمانًا كبيرًا ويقودنا، ويجلب شخصية الفريق، إنه أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ".

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفركوزن.