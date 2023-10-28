الاتحاد السكندري يخطف فوزا أمام المقاولون بالدوري

خطف الاتحاد السكندري الانتصار أمام المقاولون العرب بثلاث أهداف مقابل هدفين والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد علاء الدين في الدقيقة الثالثة ليتقدم المقاولون العرب، قبل أن يسجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 8 قبل أن يضيف بواتينج هدف الفريق السكندري الثاني في الدقيقة 21 بعدها أضاف محمود شبانة هدف المقاولون الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 27 ثم سجل إسلام أبوسليمة لاعب الاتحاد هدف الثالث والفوز في الدقيقة 87.

رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما يظل المقاولون في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

تشكيل المقاولون:

محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هاني تريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون العرب

المهدي سليمان، هشام صلاح، إسلام أبوسليمة، محمود شبانة، كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، بنجامين، أحمد عادل ميسي، مابولو.