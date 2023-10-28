أزمات سفاجا: دمج الاتجاهين بطريق قنا - سفاجا وجاري إزالة آثار السيول بالكيلو 85

حرص اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، على متابعة هطول السيول والأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق قنا- سفاجا تسببت فى تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق، حيث حيث أعلنت الوحدات المحلية بالبحر الأحمر رفع حالة الطوارئ.

وأكد رئيس المدينة، إن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة نزول السيول بالكيلو 60 في الجبل، وأكد أنه على الفور وبالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري تم تغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المتجه إلي سفاجا وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة الكيلو 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور.

وأضاف شعبان، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطمائات عن الطريق وإعادة فتحه تهيئته للمرور.

وتهيب الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد المحافظة أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها.