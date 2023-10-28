اللاعب محمود علي سليم ابن المنيا يتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024
بعد حصده المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصوله على المركز الأول في البطولة العربية والإفريقية، تأهل اللاعب محمود علي سليم بن مركز المنيا ، لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس ٢٠٢٤ فى رياضة الترايثلون الثلاثى .
وأقيمت البطولة الافريقية وكأس العرب ، بسهل حشيش بمدينة الغردقة ، فى الفترة من 12 لــ 15 اكتوبر 2023، والمؤهلة لاوليمبياد باريس 2024 ، وجاء ذلك بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بحفل الإفتتاح وقد حصد اللاعب محمود على سليم محمد على المركز الأول الميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية ، كذلك المركز الأول الميدالية الذهبية بالبطولة العربية ، والتأهيل لاوليمبياد باريس 2024 .
يذكر أن اللاعب شارك ببطولة الجمهورية لرياضة الثلاثى للترايثلون المقامة بمدينة الجلالة 25 اغسطس 2023 ، وقد حصد اللاعب البارالمبى تصنيف PTS3 إعاقة حركية ، على المركز الأول ميدالية ذهبية ( باراترايثلون)
وفي سياق متصل هنئ مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، والوكلاء والمعاونين ، اللاعب على صعودة لدروة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ ، ممثلا مصر فى لعبة الباراترايثلون الثلاثى ، وقد أشار إلى تكريم اللاعب فى كافة المناسبات وتكريمة بمديرية الشباب والرياضة ، وان المديرية والوزارة تساند وتؤازر كافة الأبطال بالمحافظة ، ولاعب مصر والمنيا بن قرية طوخ الخيل مركز المنيا محمود سليم ، وسيستضيف اللاعب فى مكتبه لتكريمه ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.