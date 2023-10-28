زد يقع في فخ التعادل أمام سموحة في دوري نايل
حسم التعادل الإيجابي بين زد وسموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز .
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حصل لاعب سموحة أحمد حكم على البطاقة الحمراء بسبب عرقلة لاعب زد ، أجري أحمد سامي تغير بخروج عبد اللطيف بن قاصو ونزول حمدي علاء .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين زد وسموحة على ستاد القاهرة .
واشعل الفريقان مجريات الشوط الثاني ونفذ الفريقان العديد من الكرات الهامة على المرمي ، حيث سجل مصطفي زيكو هدفًا ذاتيا لصالح زد في الدقيقة 60 .
وحصل سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ، سددعمرو قلاوة الكرة لتسكن في شباك زد .
تشكيل زد أف سي لمباراة سموحة في دوري نايل
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"
الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".
الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين
تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة
الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين زد وسموحة بهدف لكل فريق على ستاد القاهرة الدولي .
ليرفع زد من رصيده عند النقطة 9 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ،بينما رفع سموحة رصيده عند النقطة 8 ليحتل المركز السابع.